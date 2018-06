Sardinhas estão garantidas nos Santos Populares mas preços podem chegar aos quatro euros

Com os santos populares à porta a sardinha vai marcar presença na mesa dos bairros de Lisboa. No entanto os preços podem variar entre o 1,5 euros e os quatro euros. Há “TSF” o representante dos produtores de pesca do cerco, Humberto Jorge refere que estes valores vão depender de “situações pontuais”, como “vésperas de feriado, santos populares, fins de semana”.

Após sete meses de proibição da pesca da sardinha esta volta agora a ser permitida e Humberto Gonçalves acredita que este peixe não irá faltar nas festividades que se aproximam. “O nosso objetivo foi concentrar a nossa atividade nos meses de junho e de julho, quando há uma grande procura de sardinha e não queríamos que faltasse sardinha nessa altura”.

Como se escolhe uma boa sardinha?

Na época dos santos populares o preço da sardinha é inflacionado e é importante saber escolher não só pelo preço, mas principalmente a qualidade do produto. Nos mercados de Lisboa o preço da sardinha fresca pode variar entre os 4,99 e 8,50 euros, mas se quiser uma opção mais económica tem sempre a hipótese da sardinha congelada, com preços dos 2,49 até 5,75 euros.

A compra de sardinha com qualidade precisa de um olhar atento do consumidor e para isso a DECO deixa algumas dicas: pele brilhante, guelras vermelhas e olhos salientes e transparentes, com cheiro a maresia, são bons indicadores de frescura.

Esta observação serve também para detetar a má qualidade deste peixe: se a pele estiver com uma cor opaca, não compre. Cheiro a algas, odor a ranço, amoníaco ou azedo indica problemas de conservação. A carne deve ser firme e elástica. Com o tempo, amolece. Evite peixe com os olhos côncavos, com córnea opaca ou ensanguentada, pupila acinzentada e distorcida. As guelras quando acastanhadas indicam que o peixe pode não estar em boas condições.

Poderá recolher mais informações através do vídeo publicado em cima.