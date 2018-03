Sara Sampaio é o novo rosto do BPI

O banco BPI anunciou a assinatura de um contrato de direitos de imagem com a modelo portuguesa Sara Sampaio, para que seja o novo rosto da instituição financeira. O contrato terá a duração de um ano e prevê a utilização da imagem em ações de comunicação e publicidade.

Sara Sampaio esteve dois dias em Portugal a filmar uma campanha publicitária do BPI que será lançada em abril e incluirá um investimento multimeios em televisão, digital, rádio, imprensa, mupis e decoração da rede de balcões do Banco. A campanha teve a criatividade da Partners, agência criativa do BPI.

“Aceitei ser a imagem do BPI pelas mesmas razões que me fizeram ser cliente do Banco: é uma marca credível, inovadora, muito próxima e que oferece confiança. Além disso, agrada-me trabalhar com um banco que, como eu, nasceu na cidade do Porto. Vejo o BPI como um companheiro de viagem, como alguém que está ao nosso lado para nos ajudar a concretizar os nossos sonhos”, explicou Sara Sampaio.