SAP compra empresa de software da Califórnia por 2 mil milhões de euros

A SAP concluiu a compra da empresa norte-americana CallidusCloud, fornecedora de soluções de otimização de processos comerciais baseadas na cloud, por 2,4 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros à cotação atual). A parceria vai combinar os programas “Lead to Money” da CallidusCloud e o “Customer Engagement” da SAP, ofertas personalizadas de orientação de negócios, com base em análises de performance, por exemplo.

“A SAP está a ligar o back office ao front office nesta revolução de crescimento impulsionada pelo consumidor (…). Os nossos clientes estão concentrados em reinventarem as vendas, os serviços, o marketing e o comércio. As duas empresas serão ainda melhores em conjunto, contribuindo para a melhoria do funcionamento do mundo e da vida das pessoas”, afirma Bill McDermott, CEO da SAP.

Trata-se de ferramentas que auxiliam as empresas a atender os consumidores em qualquer canal e dispositivo, bem como monetizar novos modelos de negócio. O acordo entre as duas tecnológicas permite que a SAP possa disponibilizar planeamento e previsão de vendas, gestão de territórios e gestão de pipeline, criar automaticamente contratos em tempo real, apresentar propostas ao clientes no momento em que se reúnem com ele, entre outros, devido à utilização das plataformas ‘na nuvem’.