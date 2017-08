Santuário de Fátima lança aplicação para ajudar peregrinos cegos

O Santuário de Fátima anunciou este domingo o lançamento de uma aplicação móvel para auxiliar peregrinos cegos a percorrerem o espaço de forma mais autónoma, que tem como principal objetivo ajudar os peregrinos cegos “a fazerem a experiência do espaço” com “grande autonomia”.

A app “Santuário de Fátima MyEyes” transmite informações sobre os locais ou notas históricas assim que as pessoas entram em zonas mapeadas, revela um comunicado do Santuário enviado à agência Lusa.

A inovação disponibiliza indicações práticas, como a localização das casas de banho, e conta ainda com o mapeamento do itinerário jubilar do peregrino, que o cego “poderá percorrer de forma praticamente autónoma, assim como a via-sacra no Caminho dos Pastorinhos”, conforme explica a nota.