Leis anti-imigração de Trump? “Inconcebível” e “ilegal”, diz Governo

O Governo português vê com “muita preocupação” a decisão de Donald Trump de proibir a entrada nos EUA de nacionais de refugiados e nacionais de sete países de maioria muçulmana. A afirmação é do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que criticou a política norte-americana, em entrevista à TSF.

Portugal e a União Europeia têm “uma política de vistos bastante diferente” das decisões do presidente dos EUA, que “o Governo português vê com muita preocupação”, explicou o governante. “É inconcebível que se negue o direito de entrada a pessoas que têm autorização de residência no país”, disse em relação à ordem executiva assinada por Trump na sexta-feira.

A medida proíbe a entrada de refugiados nos EUA durante 120 dias, bem como a entrada de nacionais da Síria, Líbia, Sudão, Irão, Iraque, Somália e Iémen durante 90 dias. “Em termos europeus, é absolutamente ilegal”, frisou Augusto Santos Silva. Só este fim-de-semana foram detidas 109 pessoas nas fronteiras norte-americanas, enquanto outras 200 foram impedidas de voar para os Estados Unidos.