Santos Populares em Alfama só podem passar música portuguesa

Este ano, o arraial de Alfama só vai passar música portuguesa. Quem o diz é Miguel Coelho, presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, em comunicado, referindo que os Santos Populares de 2017 irão ter um sistema de som único, proibindo as bancas de passar outros aúdios.

A decisão foi bastante criticada por parte dos residentes do bairro e o Bloco de Esquerda já manifestou a sua opinião afirmando se tratar de uma resolução xenófoba e ilegal.

Contudo, o presidente da junta alega que ter um único sistema de som permite assegurar o respeito pelos “horários de funcionamento do arraiale da respetiva emissão de som”, preservando ao máximo possível “o direito ao descanso dos residentes”, informa o site ‘O Corvo’.

Ao mesmo site, Miguel Coelho refere que a “decisão resultou de um pedido das coletividades e dos residentes de Alfama”, acabando assim a confusão de “sons que, em muitos casos, nada tinham a ver com a tradição dos santos populares”, exemplificando que “em algumas situações, era apenas música de discoteca”.

O Bloco de Esquerda alega tratar-se de uma “censura aos gostos e escolhas musicais da população”, adiantou Fábio Salgado ao ‘O Corvo’. “Alfama é um bairro com uma grande diversidade cultural, e que está integrado na freguesia mais multicultural de Lisboa e do país”, acrescenta Salgado, que salientou ainda “a dificuldade da junta em cumprir essa regra por si imposta”, considerando que na Rua dos Remédios passou música brasileira, dias depois da instalação do único sistema de som.

“Nada contra. Se calhar, queriam dizer música em língua portuguesa, imposição com a qual não concordamos, de qualquer forma”, remata.