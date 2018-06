Santos Populares: dicas de poupança para o seu arraial

Os tradicionais festejos dos santos populares acontecem um pouco por todo o país. Para além dos motivos religiosos, são também mais um momento para juntar família e amigos.

A Escolha do Consumidor dá algumas dicas para fazer um arraial caseiro, gastando pouco dinheiro:

Aposte na decoração simples de papel, os balões dos Santos Populares. Estão disponíveis nas grandes superfícies ou então opte por fazê-los com jornais e revistas antigos que tenha em casa.

Em relação à ementa, uma receita de sucesso está em não se afastar dos típicos grelhados: a sardinha e a bifana. Esta é a época das sardinhas, e ao comprá-las, lembre-se: prefira as pequenas e gordas! A salada de alface e tomate é o acompanhamento ideal.A Sangria ou a cerveja são as bebidas de eleição, mas beba sempre com moderação!

E porque é de grelhados que se trata, prefira carvão vegetal na sua casa. É um produto amigo do ambiente, as brasas aquecem mais rapidamente, e não vai notar o odor na sua roupa!

E agora que tem o seu arraial pronto, divirta-se e aproveite a época dos Santos Populares!