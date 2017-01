Santos Ferreira: Voto a favor do chumbo da OPA da Sonae à PT não foi encomendado pelo Governo

Nunca abordaram a OPA da Sonae sobre a PT (nos almoços regulares com Teixeira dos Santos e Carlos Costa Pina]? Perguntaram os deputados sobre o facto de a CGD com 5% da PT, ter votado, na assembleia-geral de Março de 2007 da operadora, contra a desblindagem dos estatutos, ponto essencial para o sucesso da oferta pública de aquisição lançada pela Sonaecom, e que foi decisivo para o fim da OPA à PT.

“Não falei com nenhum membro do Governo nem nenhum membro do Governo falou comigo”, disse. Esta ideia foi amplamente repetida. Chegou a dizer que nunca falou com José Sócrates antes de ir para a CGD, e que na verdade não é “das suas relações”, mas que o conhece do Partido Socialistas, pois são ambos militantes.

Santos Ferreira disse que a sua decisão foi decidida pelo conselho de administração. “Se a memória não me está a inventar uma história, o conselho de administração pronunciou-se no sentido de não aceitar a OPA com dois membros a absterem-se”, disse.

A OPA da Sonae à Portugal Telecom foi anunciada a 6 de fevereiro de 2006 e derrotada em Assembleia-Geral da PT a 2 de março de 2007, e desde sempre Belmiro de Azevedo denunciou a interferência pessoal de José Sócrates na operação e a sua influência junto do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos no sentido de votar contra a proposta da Sonae.

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, citou as escutas da Operação Marquês em que o secretário de Estado do Desporto terá pedido a Vara para financiar a sociedade gestora do autódromo do Algarve. Santos Ferreira disse que desconhece o telefonema. “Não me recordo de nenhum caso em que tenha tido pressão de um responsável político, de um caso concreto, em matéria de crédito”, disse o gestor.

Santos Ferreira desconhece também pedidos do Governo à Caixa para financiar Vale do Lobo. Mas lembra uma campanha para atrair cidadãos estrangeiros, “Leave in Portugal”, que o levou a “parecer-lhe aceitável que a Caixa assumisse uma participação de 25% na sociedade gestora. Podia aumentar os resultados, mas fez aumentar o risco, como terá acontecido”.

O deputado do Bloco questionou o facto de Armando Vara e Francisco Bandeira terem o pelouro comercial e Santos Ferreira respondeu que “aquilo que houve, se bem estou a ver o alcance da pergunta, é que tendo saído administradores da área comercial, entraram administradores que ficaram nessa área (…) Houve administradores que saíram que foram substituídos pelo Dr. Francisco Bandeira e pelo Dr. Armando Vara”.

Ambos, confessou Santos Ferreira, foram indicados por Teixeira dos Santos. Mas dois anos e meio depois foi Santos Ferreira que levou Armando Vara para o BCP.

Já o deputado do CDS lembrou as coincidências entre os empréstimos da Caixa e as apostas económicas do Governo de Sócrates. E cita os casos da La Seda, grupo químico espanhol que investiu centenas de milhões de euros numa fábrica química em Sines com financiamento da Caixa, e nas concessões do Grupo Lena.

O deputado do PSD Hugo Soares e o do CDS João Almeida quiseram saber se o gestor, na altura, teria perguntado ao Governo se estava a pensar em atribuir o carimbo de PIN (Projecto de Interesse Nacional) ao projeto La Seda.

“Mal seria se o banco publico não tivesse em conta o que pensa o acionista, o Estado. Santos Ferreira conta que a La Seda foi um caso em que fui perguntar — não se recorda se foi ao ministro da Economia, ao ministro das Finanças ou a Basílio Horta, então líder da AICEP — como seria tratado o projeto pelo Governo de Sócrates que acabou por o classificar como PIN, um projeto prioritário com incentivos do Estado.

A Caixa investe no capital La Seda em 2006. A grande razão, explica, era uma tentativa de alterar uma economia de imobiliário e infraestruturas para a indústria. Mas só faria sentido se fosse possível aproveitar a produção da Galp Sines. Sobre o que se passou com este projeto depois não sabe. Segundo números revelados pelo Jornal Público, o envolvimento da Caixa na La Seda e em Sines poderá custar perdas da ordem dos 900 milhões de euros, a maior parte destas imparidades já foi reconhecida pelo banco do Estado.

Assalto ao BCP, “achei mal”

“Passei vários anos a ouvir falar do assalto ao BCP. Achei mal, mas achei que não me cabia explicar. Se tivesse explicado logo não estaríamos a falar dele hoje aqui”, disse.

João Almeida, deputado do CDS, lembrou os cinco acionistas que o apoiaram na ida para o BCP e que tinham sido financiados pela Caixa.

Na reunião na EDP (com António Mexia) em que foi discutido o novo Conselho de Administração do BCP, esteve presente e confirma que o seu nome foi falado para liderar o banco privado, mas diz o gestor que saiu da reunião quando o seu nome começou a ser discutido. E não sabe quantos dos seus apoiantes tinham crédito da Caixa.

A Caixa, revela, tinha 7,8% do capital do BCP penhorado por garantias de financiamentos antes de Santos Ferreira entrar. A CGD tinha directamente 2,2% do BCP e tinha 7,8% de acções de clientes penhoradas por falta de pagamento.Na assembleia em que foi eleito presidente do BCP votou 71% do capital. Os acionistas qualificados presentes eram o grupo BPI, a Eureko, Teixeira Duarte, Joe Berardo, Sonangol e Sabadell, EDP. Neste grupo, sabe-se que a Caixa financiou Joe Berardo.

“Não foram de certeza as ações detidas pela Caixa, nem as ações financiadas pela Caixa”, diz Santos Ferreira, que fizeram a diferença para a sua eleição que foi votada com 97% dos votos, contra a lista liderada por Miguel Cadilhe.

“Os financiamentos destinados à compra de ações eram e são legais. E estes financiamentos eram uma prática normal na maioria das instituições” nacionais e internacionais.

Espanha e as “desastrosas” operações de crédito

Moisés Ferreira questionou Carlos Santos Ferreira sobre o crescimento rápido em Espanha lembrando que as operações em Espanha, de crédito a empresas espanholas — La Seda, Pescanova, autoestradas e imobiliário, foram responsáveis por perdas de várias centenas de milhões de euros no banco. Carlos Santos Ferreira lembra que a expansão em Espanha era um objetivo antigo de outras administrações e explica que havia uma estratégia de crescer organicamente e conceder crédito e que foi usada a sucursal para evitar aumentos de capital no banco Caixa Geral, o que tornaria a operação mais cara para a Caixa.

Durou quatro horas o inquérito ao ex-presidente da CGD e ex-presidente do BCP.