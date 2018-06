Santo António, São João e São Pedro: saiba quais as melhores festas para celebrar os santos populares

Santo António, São João e São Pedro vão colocar durante o mês de Junho o país em festa, pelos bairros típicos com muita sardinha, manjericos, e martelinhos, para além do tradicional fogo-de-artifício. A ”momondo”, motor de busca de viagens e hotéis mostra-lhe a forma de festejar por todo o país e ilhas.

Em Lisboa as principais festividades estão marcadas para a noite de 12 de junho com as ruas cheias de pessoas, com as marchas populares a concentrarem as atenções de milhares de populares. Alfama, Mouraria, Castelo, Bica, Santos, Alcântara e Alto do Pina são alguns dos bairros históricos mais procurados na capital.

No Porto festeja-se a 23 de Junho a noite de São João, na qual os foliões soltam os seus balões. A este espetáculo junta-se o fogo-de-artifício sob rio Douro. Ribeira e Cais de Gaia estão entre os locais mais desejados da noite. O São João é também festejado na Madeira, com o mote a ser dado nas marchas das Festas das Alturas no Funchal. Na ilha dos Açores, o foco das festas são na ilha Terceira, Faial, Flores e Santa Maria.