Santo Antão quer exportar peixe defumado para a Europa

Essa associação tem vindo, há quase sete anos, a defumar o peixe, produto que, a seu ver, “já conquistou o seu espaço” no mercado santantonense e que poderá passar, “dentro de algum tempo”, a ser colocado em outras ilhas do arquipélago, além de ser exportado para o mercado europeu.

O projecto, que segundo o representante dessa associação, José Nascimento, visa a exportação do peixe defumado, num primeiro momento, para Portugal, onde já existe abordagem para o efeito, foi submetido à câmara da Ribeira Grande de Santo Antão, que havia manifestado a vontade de apoiar essa associação na sua concretização, sobretudo na aquisição de embalagens para o produto.

Porém, esse apoio demora a chegar, segundo os pescadores, que procuram agora outros parceiros para levar o peixe defumado de Santo Antão além-fronteira. “Estávamos, igualmente, a tentar estabelecer uma parceria com uma ONG (organização não-governamental) em Cabo Verde, mas não foi possível. Porém, não vamos desistir de levar adiante este projecto”, referiu ainda José Nascimento, salientando o facto de o peixe defumado de Santo Antão ser “já muito conhecido”, graças à sua presença em várias feiras.

Desde 2011, os pescadores em Ponta do Sol têm estado a defumar o pescado, como atum e ilhéu, que tem vindo a ter muita procura, sobretudo nas feiras que, regularmente, se realizam na ilha de Santo Antão.

