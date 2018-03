Santander Universidades apoia programas internacionais de liderança para mulheres gestoras

O Santander Universidades apoia a edição de 2018 dos programas de liderança W30 e W50 para mulheres gestoras e empreendedoras e também ligadas ao Ensino Superior, organizados pela Anderson School of Management na Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA).

O Programa W30, que terá lugar entre os dias 11 e 14 de junho de 2018, “foi desenhado para mulheres que estão atualmente a exercer cargos de gestão em Instituições de Ensino Superior e que pretendam continuar a progredir neste domínio específico”, revela a instituição em comunicado.

O objetivo é as participantes “de ferramentas e conhecimentos que lhes permitam construir uma visão cada vez mais abrangente do Ensino Superior, contribuindo para o desenvolvimento de valências que lhes assegurem uma progressão cada vez maior na gestão destas instituições”. O apoio do Santander Universidades inclui o valor da propina, o material de apoio e o alojamento.