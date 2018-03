Santander recupera negócio de cartões de crédito e débito do Popular

O Banco Santander acordou a compra do negócio de cartões de débito e crédito do Banco Popular, que tinha sido integrado na WiZink, anuncioua instituição financeira, esta segunda-feira, 23 de março.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Santander explica que vai vender ao fundo de capital de risco norte-americano Varde Partners a participação de 49% que tem no WiZink.

Seguidamente, as subsidiárias espanhola e portuguesa – Banco Popular e Banco Santander Totta – “vão adquirir o negócio de cartões de crédito e débito comercializados pelo Popular em Espanha e Portugal, que o WiZink adquiriu em 2014 e 2016 ao Popular”.

O Santander prevê que as transações estejam concluídas no segundo semestre deste ano. “Com estas operações, o grupo Santander retoma o negócio dos cartões de crédito e débito do Banco Popular, o que permite melhorar a estratégia comercial e facilita o processo de integração do BancoPopular”, justifica o maior banco espanhol, na mesma nota.

A instituição bancária liderada por Ana Botín adiantou ainda que espera que o efeito líquido das duas operações tenha um impacto no seu rácio CET 1 fully loaded de aproximadamente 10 pontos base positivos, mas sem efeitos consideráveis nos resultados do grupo.

As ações do Banco Santander estão a negociar em terreno positivo na bolsa espanhola, subindo 0,21%, para 5,191 euros.