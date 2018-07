Santander recebe prémio de emissão de obrigações hipotecárias

O Santander Totta recebeu esta segunda-feira um prémio “Deal of The Year – Peripheral” destinado à emissão de obrigações hipotecárias do banco português. A distinção internacional, atribuída pela publicação “Covered Bond Report”, deveu-se às condições obtidas em termos de preço e do prazo e aos elevados níveis de procura e subscrição.

“A operação, que registou uma procura superior a três mil milhões de euros, para uma oferta de mil milhões euros, foi considerada pelos participantes de mercado como uma das operações mais bem-sucedidas dos últimos 12 meses”, de acordo com uma nota divulgada pela instituição bancária. O galardão foi entregue ao banco numa cerimónia na cidade alemã de Frankfurt, na gala Awards for Excellence 2018.

Em causa está o facto de, no passado mês de setembro, o Santander Totta ter posto no mercado obrigações hipotecárias a 10 anos, cuja taxa de juro ficou 100 pontos base abaixo de Portugal e 18 pontos base abaixo de Espanha, numa operação que atraiu mais de uma centena de investidores europeus.