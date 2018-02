Santander recebe prémio da Euronext relativo às transações em derivados

O Santander Totta anunciou em comunicado que ganhou o prémio atribuído aos membros do mercado com maior volume transacionado em derivados cotados na Euronext Lisbon (Market member – Most Active Trading House in Derivatives Market).

O banco alcançou o primeiro lugar no volume transacionado em mercado de derivados da Euronext.

Os Euronext Lisbon Awards contam já com sete edições e visam distinguir as entidades e personalidades da comunidade financeira que se destacaram no ano anterior.