Santander Portugal concedeu 4,2 mil milhões de crédito através das Linhas PME

O Santander Totta (futuro Santander Portugal) tem vindo a reforçar a liderança no financiamento das Pequenas e Médias Empresas portuguesas e, através das Linhas PME Investe, Crescimento, Capitalizar e Capitalizar Mais, e em comunicado anuncia que concedeu, até ao final de maio de 2018, cerca de 4.200 milhões de euros em operações contratadas.

Num total de 12 linhas de crédito, o Santander (em Portugal) surge em primeiro lugar em 9 delas. “É o caso da Linha Capitalizar, em comercialização, com uma quota de mercado de 27%, tendo concedido até ao final de maio 455 milhões em crédito”. A instituição liderada por António Vieira Monteiro diz que “o Banco ultrapassou claramente o objetivo de 20% de quota de mercado nesta linha, quer em operações enquadradas, quer em operações contratadas”.

Na Linha PME Crescimento 2015 o Santander Totta emprestou um total de 854 milhões de euros em operações contratadas, o que equivale a 26% de quota de mercado no sistema bancário.

Em termos globais, nas linhas protocoladas com as Sociedades de Garantia Mútua, o Banco mantém a liderança, com uma quota de mercado de 24,7% até ao final de março de 2018, lê-se no comunicado.

Já na área da reabilitação urbana, o Santander Portugal assume a maior linha do mercado no âmbito do IFRRU2020, com 767 milhões de euros disponíveis.

Até ao momento, o Banco detém uma quota de 54% no número de operações contratadas, num montante de 19 milhões (relativos a maio de 2018).

Segundo a nota de imprensa “estes números vêm ao encontro do peso crescente que o segmento de empresas tem vindo a ganhar na atividade do Santander Totta, que representa atualmente cerca de 46% da sua carteira de crédito”.

A quota de mercado de produção de crédito a empresas ascendeu a 21% até final de fevereiro (20,9% até 1 milhão e 21,2% acima de 1 milhão de euros), sendo a quota de crédito a empresas de 19,6%.

“O foco no crescimento dos clientes Empresas concretiza-se também através de ações de proximidade com os clientes, como sejam a oferta não financeira do Santander Advance Empresas (formação, estágios, entre outros) e a iniciativa local de conferências em diversas regiões do país (Box Santander Advance Empresas)”, refere a instituição.