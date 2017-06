Santander pondera um aumento de capital de 5 milhões com olho no Popular

O Santander equaciona vir a aumentar o seu capital em mais de cinco mil milhões de euros para financiar a compra do Banco Popular em Espanha, através da emissão de novas ações, avança a Bloomberg.

A agência diz que o Banco liderado por Ana Botín tem se reunido com advisers financeiros (bancos de investimento) para auscultar a disponibilidade para tomarem firme um aumento de capital, se precisarem de capital para avançar para a compra do concorrente mais pequeno que está claramente com dificuldades financeiras.

O banco quererá um aumento de capital que compense o consumo na compra do rival, mas de dimensão suficiente que ainda lhe dê uma folga depois da compra, segundo a Bloomberg.