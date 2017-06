Santander: Moody’s mantém rating após compra do Banco Popular

Após a resolução do Banco Popular e posterior aquisição pelo Banco Santander, a Moody’s manteve o rating do Santander e perspetiva estável, considerando que as fragilidades são compensadas pelo aumento de capital.

“A avaliação da agência considera que o impacto da aquisição de uma instituição materialmente mais fraca será amplamente compensado pelo anúncio de uma emissão de direitos de sete mil milhões de euros que foi totalmente subscrita. O Banco Popular representou 10,9% dos ativos totais do Santander no final de março de 2017”, justifica a Moody’s em comunicado.

A agência de notação financeira elevou os ratings de dívida sénior e dos depósitos para Ba1 Banco Popular numa revisão em alta.