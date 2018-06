Santander entre os potenciais compradores do banco polaco do Société Générale

O espanhol Santander faz parte de uma lista de potenciais compradores do Eurobank, o banco polaco do Société Générale, avança a Reuters que cita duas fontes do setor bancário.

A confirmar-se é a segunda operação do Santander na Polónia num curto espaço de tempo. O Santander comprou o negócio do Deutsche Bank Polska, numa operação custou ao banco espanhol 305 milhões de euros e deu-lhe 113 agências e 1.500 trabalhadores.

A Reuters tinha noticiado no início deste mês que o Société Générale estava a estudar uma venda do Eurobank, dada a crescente pressão competitiva no setor.