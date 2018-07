Santander e seguradora holandesa Aegon fazem parceria em Espanha

O Banco Santander anunciou esta terça-feira que chegou a um acordo com o grupo holandês de seguros Aegon, para que a empresa se torne no futuro parceiro de seguros da entidade em Espanha no segmento de vida e de outras áreas de seguros gerais após a integração do Banco Popular espanhol, através de um comunicado trasmitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Os termos finais e o perímetro sob o qual o acordo com a Aegon será realizado estão sujeitos a várias condições e ao processo de encerramento da aliança entre o Banco Popular e o grupo Allianz em Espanha, portanto, não é possível determinar com certeza neste momento o resultado de tais operações. No entanto, o Banco Santander estima que o seu impacto combinado no capital CET1 fully loaded e na demonstração de resultados do grupo não seja significativo”, refere a nota tornada pública esta manhã.

Segundo a informação transmitida pelo maior banco espanhol ao regulador do mercado, a parceria com a Aegon, sediada na cidade holandesa de Haia, foi alcançado “após um processo em que vários grupos de seguros participaram”. Contudo, a instituição bancária presidida por Ana Patrícia Botín não revelou as empresas que estiveram na corrida.