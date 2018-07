Santander diz que Brexit e crise catalã podem afetar negócios do banco

O Banco Santander admitiu recentemente que a crise independentista catalã e a incerteza gerada pelo processo de saída do Reino Unido da União Europeia poderão ter um “efeito material adverso” nos seus negócios e resultados.

O maior banco de Espanha assinala que o resultado das tensões sociais e políticas na Catalunha ainda é “incerto”, o que poderá “afetar os negócios, as condições de financiamento e o ambiente em que o grupo opera tanto na região quanto” no resto do país, de acordo com um comunicado sobre a sua atividade enviado ao regulador do mercado espanhol e transmitido este domingo pela imprensa local.

Para a entidade bancária liderada por Ana Botín, também a “grande incerteza” gerada pelo ‘Brexit’ pode colocar em risco a reestruturação em andamento nas suas unidades do Reino Unido, refere a nota da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), datada de 28 de junho. Isto porque as subsidiárias britânicas do Banco Santander representam um quarto do total dos ativos totais do grupo.