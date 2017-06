Santander compra Banco Popular por um euro

O Banco Santander anunciou esta quarta-feira a aquisição de 100% do Banco Popular por um euro. O maior banco de Espanha tem previsto realizar um aumento de capital de aproximadamente sete mil milhões de euros “que cobrirá o capital e as provisões necessárias para reforçar o balanço do Banco Popular”, de acordo com a nota enviada à Comissão de Comissão de Mercado de Valores (CMVM) esta quarta-feira.

“A decisão tomada hoje salvaguarda os depositantes e as funções críticas do Banco Popular. Isto mostra que os instrumentos dados às autoridades de supervisão depois da crise são efectivas para evitar o uso do dinheiro dos contribuintes no resgate a bancos”, afirma Elke König, presidente do Conselho Único de Resolução.

“Para o Banco Popular Portugal, esta medida não implica qualquer alteração na atividade do banco português, que continua a operar com total normalidade, agora integrado num novo grupo bancário”, explicou o regulador, em comunicado enviado às redações esta manhã. “Esta solução não contempla financiamento por parte de organismos nacionais e protege as poupanças confiadas ao Banco Popular Portugal, assegura a continuidade dos serviços prestados em Portugal e do financiamento à economia. A solução preserva, por isso, a estabilidade do Banco Popular Portugal e contribui para a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro português”.

Ao final da tarde desta terça-feira a Bloomberg dava conta de que o Santander equaciona vir a aumentar o seu capital em mais de cinco mil milhões de euros para financiar a compra do Banco Popular em Espanha, através da emissão de novas ações. A agência informava que o banco liderado por Ana Botín se tinha reunido com advisers financeiros (bancos de investimento) para auscultar a disponibilidade para tomarem firme um aumento de capital. A entidade bancária pretenderia um aumento de capital que compensasse o consumo na compra do rival, mas de dimensão suficiente que lhe desse folga após a compra.

A compra faz com que o português Santander Totta passe a deter uma quota de mercado de cerca de 17%, tornando-se o banco privado em Portugal com mais ativos e crédito. “O Banco Santander Totta incorporará o Banco Popular Portugal, criando as condições para desenvolver ainda mais a sua atividade de apoio às famílias e empresas portuguesas. A decisão tomada garante aos clientes do Banco Popular Portugal e aos seus cerca de mil colaboradores os benefícios da solidez e confiança que são reconhecidos ao Santander Totta”, enfatiza o banco presidido por António Vieira Monteiro.