Santana Lopes: Novo Banco não pode ser “mal vendido”

No programa “Edição da Noite” da SIC Notícias, Pedro Santana Lopes admitiu a nacionalização do Novo Banco e considerou que o seu “ponto principal é o banco não ser mal entregue” e “não ser mal vendido”.

“Prefiro qualquer outro caminho a entregar-se o banco de graça para depois ser vendido em fatias. É um banco fundamental para a economia portuguesa”, referiu, na terça-feira à noite, no habitual espaço de comentário no canal de Carnaxide.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa defende que “uma nacionalização seria algo de temporário”, tendo em conta “não se pode aceitar uma má solução”.

Na perspetiva de António Vitorino, aquilo que é mais importante neste momento é a “fase da corrida contra o tempo”. De acordo com o ex- ministro da Presidência e da Defesa Nacional, “a descoberta de soluções alternativas dependerá de uma negociação com Bruxelas, cujo tempo de duração nunca se pode antever”.

A opinião de Pedro Santana Lopes vem contrariar a ideia que defendeu Luís Marques Mendes. Para o antigo presidente do PSD, a nacionalização do Novo Banco “é um perigo”. No habitual espaço de comentário na SIC, no domingo à noite, Marques Mendes alertou para os riscos de isso ter um impacto forte nas contas públicas e de nesse aspecto não evitar custos para os contribuintes.

“Há o risco de acontecer o mesmo que aconteceu com o BPN, que ainda hoje o Estado está a pagar a factura da nacionalização”, disse Marques Mendes que lembrou que na altura (em 2008) também se elogiou a opção pela nacionalização do BPN, e dizia-se que não ia ter custos para os contribuintes e até hoje as contas do Estados estão a pagar as perdas do banco”, disse.