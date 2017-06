Santana é sensível ao argumento do interesse nacional mas não expõe a Santa Casa a um risco “indevido”

“Não ponho a Santa Casa em risco. Isso está fora de questão”, disse em entrevista à SIC Pedro Santana Lopes, acrescentando que se for considerado que o investimento no capital da Caixa Económica Montepio Geral é “um risco indevido, não entramos, não tenha duvidas nenhumas sobre isso”. O Provedor da Santa Casa diz ainda que o Governo é sensível a esse argumento da Santa Casa.

Como é já público as autoridades querem muito que a Santa Casa entre no capital do Montepio, a questão é que sem acionistas privados (que têm de vir da área da economia social, dada a característica do banco) o banco liderado por Félix Morgado encontra-se numa situação muito complicada, pois mais cedo ou mais tarde vai ser chamado a reforçar os rácios de capital e a única acionista (quando passar a SA) é a Associação Mutualista que tem capitais próprios negativos.

“O processo está ainda numa fase inicial, é preciso tempo para tomar uma decisão e neste processo, a Santa Casa não vai assumir riscos que não possa comportar”, explicou Pedro Santana Lopes.

“Não quero ser banqueiro nem ninguém na administração quer ser bancário”, diz Pedro Santana Lopes em entrevista ao Jornal da Noite da SIC.

Em causa está a possibilidade de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ser acionista com 10% do Montepio. Segundo fontes do Jornal Económico essa participação pode envolver um investimento não inferior a 180 milhões.

Uma vez que a Associação Mutualista tem 285 milhões de unidades de participação de um fundo que participa no Montepio e 115 milhões estão dispersos em bolsa, na passagem a Sociedade Anónima, a Associação fica com 94,7% e os outros investidores ficam com 5,3%. Como a conversão das UP cotadas é de um para um, se 115 milhões são 5,3%, 10% representa um investimento de 217 milhões de euros. O que poderá seri incomportável para a Santa Casa, que na prática parece dizer que só entra com um desconto face ao valor de mercado. “Só aceitaremos se a participação for feita à medida das nossas capacidades”, disse à SIC.

Segundo o Jornal Económico sabe a probabilidade de a Misericórdia de Lisboa entrar sozinha é enorme, pois as misericórdias não têm propriamente folga financeira, esse é por exemplo o caso da União das Misericórdias, liderada por Manuel Lemos. A ideia de um veículo que unisse várias misericórdias para investir no Montepio parece ser uma utopia difícil de passar à prática.

“O interesse nacional tem de implicar que a Santa Casa não está em risco. Se o risco for indevido não entramos”, deixou claro Santana Lopes. Para o provedor a missão da Santa Casa passa pelo investimento em acção social e saúde e que esse continuará a ser o foco da instituição. “Acha que queremos fazer alguma coisa que arruine a Santa Casa? A Santa Casa tem resultados como nunca teve e não vou dar cabo disso”, disse.

O mercado tem dito que uma decisão terá de ser tomada até ao fim deste mês. Entretanto o Jornal Económico confirmou que o prospecto da admissão à cotação do Montepio já está em análise pela CMVM.