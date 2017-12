“Santa Claus is coming to town!” Três em cada quatro crianças norte-americanas acredita no Pai Natal

Chega durante a noite, num trenó puxado por renas e desce pela chaminé com presentes para os meninos que se portaram bem ao longo do ano e carvão para os mal-comportados… pelo menos é assim (ou algo próximo) a imagem que 83% das crianças, que acredita que o Pai Natal, tem.

Quase três quartos das crianças norte-americanas acreditam que recebem, na véspera de Natal, a visita do Pai Natal e um em cada cinco adultos no país afirmou viver com uma criança que acredita na personagem do imaginário infantil, segundo um estudo publicado em 2016 pelas investigadoras Thalia R.Goldstein e JacquelineWoolley.

“Há uma longa noção que as crianças devem ser ensinadas sobre a diferença entre ficção e realidade. Mesmo assim, figuras culturais ficcionais como o Pai Natal ou a Fada dos Dentes são altamente promovidas como reais”, realçaram no estudo “Ho! Ho! Who? Parent promotion of belief in and live encounters with Santa Claus”, que se focou sobre o impacto do encontro com pessoas mascaradas de Pai Natal (em centros comerciais e outros locais) nas crenças das crianças na figura mágica.