Santa Casa vai pagar 20 milhões por 1% do Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai entrar com um valor simbólico no capital da Caixa Económica Montepio Geral. O “Jornal Económico” confirmou que o valor do investimento inicial é de 20 milhões de euros (valor que foi avançado esta semana pelo jornal I), e que a Santa Casa fica apenas com 1% do capital do banco detido pela Associação Mutualista Montepio Geral.

O conjunto do investimento das instituições da economia social vai somar entre 45 a 48 milhões de euros, por 2% do Montepio Geral, anunicou ontem em entrevista à RTP3 Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista. O que avalia o banco em 2,25 mil a 2,4 mil milhões de euros.

