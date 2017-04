Santa Casa no Montepio? Governo vê “com bons olhos” eventual entrada

"Cooperação entre instituições da área social" é vista "com bons olhos" por parte do ministro do Trabalho. Em causa está a eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio.

“O Governo e eu próprio vemos de forma positiva uma cooperação reforçada entre instituições que têm uma missão social relevante”, afirmou Vieira da Silva em Lisboa, à margem do evento que marcou o 40.º aniversário do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. O governante foi questionado pelos jornalistas sobre a hipótese hoje noticiada de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ser acionista da Caixa Económica Montepio Geral e os problemas que tal poderá levantar, tendo considerado que em causa não está uma “instituição financeira qualquer”, mas com origem no setor da economia social. “Estamos a falar de uma [instituição] que tem por base uma organização da chamada economia social, de matriz mutualista, e a integração com outras organizações que também têm essa origem de instituição de natureza social vejo como positiva”, sublinhou. Continuar a ler