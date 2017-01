Samsung não apresentará o Galaxy 8 em Barcelona

A Samsung anunciou que não apresentará o Galaxy S8 na feira de tecnologia Mobile World Congress, em Barcelona.

Durante a apresentação sobre a investigação dos problemas com o modelo Galaxy Note 7, que levou à suspensão do produto dois meses após o lançamento, Koh Dong-jin, da Samsung Electronics, anunciou que o lançamento do novo modelo não irá ocorrer na feira tecnológica.

Os últimos modelos da Samsung da série S foram apresentados durante a feira que ocorre em Barcelona, contudo este ano a fim de evitar situação semelhante à do Galaxy Note 7, a empresa não o fará.