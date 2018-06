Sampaio Nunes defende que Tribunal Europeu deve avaliar a legalidade dos CMEC

A Comissão Parlamentar de Inquérito aos CME (as chamadas rendas excessivas) arranca hoje com o ex-secretário de Estado da Ciência e Inovação no Governo de Pedro Santana Lopes, Pedro Sampaio Nunes, do ministério então liderado por Álvaro Barreto. O inquirido foi ainda diretor de energias convencionais da Comissão Europeia e uma das vozes que defendeu a opção nuclear em Portugal.

A Comissão quer saber se houve favorecimento dos diferentes executivos à EDP, no caso dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual e também se existe ou existiu corrupção de titulares de cargos políticos com influência na definição das rendas.

Pedro Sampaio Nunes fez uma apresentação onde diz que “Portugal tem os segundos preços mais elevados da Europa em paridade de poder de compra, e os quintos em valores absolutos”.

“Mas os preços são apenas uma parte da realidade. Os custos reais do sistema são bem piores, resultando numa dívida tarifária significativa, que não foram repercutidos nos preços!”, disse ainda o ex-secretário de Estado.

Em 2015 a dívida tarifária da EDP atingiu um pico (5.080 milhões de euros). Em 2018 essa dívida tarifária está nos 3.654 milhões.

Pedro Sampaio Nunes deixa a questão “porque razão os preços da eletricidade aumentaram muito mais em Portugal do que na média da União Europeia?”

O especialista responde à sua questão. “Apesar da quebra das matérias-primas energéticas, verificada no período em análise e da forte queda dos

custos nivelados das várias tecnologias, com exceção da nuclear (de que não dispomos em Portugal) os preços da eletricidade para o cliente final doméstico e das PME (99,9 % das empresas nacionais) aumentaram de um nível abaixo da média europeia em 2008, para um dos preços mais altos da Europa em

2018, com uma progressão em total contraste com o da média europeia”, disse.

“A única explicação para este facto foi o cocktail explosivo entre a promoção subsidiada, prematura e massiva de tecnologias ainda em maturação, conjugada com um mecanismo perverso e ilegal (como tentarei explicar

na segunda parte desta apresentação) que garantia aos incumbentes, sem risco e sem qualquer contrapartida, as receitas perdidas em tempo de monopólio”. Este facto, adianta “representou uma transferência maciça direta de recursos das economias das famílias e das PME para o bolso dos acionistas destas empresas”.

“Isto representa uma infração flagrante, continuada, altamente lesiva da economia nacional e do funcionamento do mercado único, com a complacência e conivência da própria Comissão Europeia – garante da aplicação do direito europeu – do disposto no artigo 107º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia”, disse.

Os CMEC, ou Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual, são uma das maiores fontes de receita, e de lucro, da EDP em Portugal. Os CMEC são uma compensação recebida pela EDP desde Julho de 2007, devido à cessação antecipada de vários contratos de aquisição de energia (CAE) que a empresa tinha em cerca de três dezenas de centrais eléctricas. Esses contratos garantiam à EDP uma receita previsível para a electricidade produzida naquelas centrais (maioritariamente barragens).

“Os CMEC foram para engordar o porco (EDP) para depois a vender (privatização), mas isto à custa da competitividade do país”, disse Pedro Sampaio Nunes que considera que estes custos são ilegais e estão a ser pagos pelos consumidores.

“A dificuldade política de repercutir nos preços ao consumidor os custos reais de uma política energética com custos exponencialmente crescentes, levou governos sucessivos a adotarem défices tarifários anuais, que acumularam uma dívida tarifária que chegou a atingir cerca de 3% do PIB nacional”, diz Sampaio Nunes.

“Mas mesmo retirando essa dívida sobre os consumidores futuros de energia elétrica, a evolução dos preços de energia conduziu que a média dos preços em Portugal passasse de um valor abaixo da média europeia para um dos valores mais elevados do conjunto da União (já por si dos mais elevados do Mundo), num contexto de diminuição do custo das matérias primas energéticas

e de diminuição expressiva do custo das tecnologias de geração elétrica”, salienta.

Considera o ex-secretário de Estado, que “a forma como esta situação anómala foi gerida foi passar os enormes sobrecustos do sistema, deduzindo os défices anuais, para os custos das redes de transporte e distribuição sob a forma de CIEG (custos de interesse económico geral), com maior incidência na baixa tensão, onde se abastecem as famílias e as PME, criando uma falsificação do mercado, onerando a competitividade do tecido produtivo onde se encontra o maior emprego e retirando margem de consumo às famílias”.

“Dos elementos que mais contribuíram para esta situação aberrante, foi a criação de rendas aos produtores de eletricidade, quer os CMEC quer os CAE, que estão em flagrante infração às regras de concorrência do Tratado sobre o funcionamento da UE”.

São por isso “ilegais, e as rendas da PRE (produção em regime especial), que sendo legais, podem ser consideradas excessivas e pouco adequadas à situação atual de custos reais, após a diminuição verificada pela maturação tecnológica.

“De notar que grande parte destas tecnologias, a eólica e a solar, são intermitentes, e por isso carecem de custos indiretos acrescidos que resultam da necessidade de ter fontes adicionais de produção, quando as condições naturais não permitem haver produção existindo procura”, disse ainda.

“Podemos concluir que se criou um sistema elétrico altamente ineficiente, de custos galopantes, em que em cima dos custos crescentes da produção em regime especial (renováveis e cogeração) se pagam aos produtores da produção em regime ordinário (grandes hídricas, e geração térmica) as receitas perdidas com a introdução desta nova categoria de produtores”, explicou.

“Esta situação configura um esbulho feito aos consumidores de energia elétrica e à economia em geral, sendo que o caso dos CMEC e dos CAE, se poderá resolver através dos poderes próprios desta Comissão de Inquérito”, apelou.

Vão ser investigados os governos de 2014 até hoje. Ao todo, a comissão vai inquirir cerca de uma centena de personalidades, mas nem todos serão ouvidos presencialmente. Depoimentos presenciais deverão ser cerca de 70 audições.

Hoje os deputados admitiram chamar membros da Comissão Europeia para explicar a aprovação dos CMEC. Sendo que Durão Barroso, presidente da CE da altura já está chamado.

Recorde-se que em 2013 Bruxelas abriu um inquérito para apurar se o preço pago em 2007 pela EDP pela extensão do seu direito de usar os recursos hídricos públicos para a produção de electricidade se encontrava em conformidade com as normas em matéria de auxílios estatais da União Europeia. O inquérito surgiu na sequência de denúncias feitas em setembro de 2012 por vários cidadãos – entre os quais Pedro Sampaio Nunes, José Ribeiro e Castro e António Cardoso e Cunha, que alegavam ter havido um auxílio estatal ilegal, concedido por Portugal à EDP.

Pedro Sampaio Nunes apela ao Tribunal de Justiça para avaliar a legalidade dos CMEC, depois da Comissão Europeia não ter dado seguimento à queixa feita em 2012. O gestor remete para o artigo 107º do Tratado da União Europeia. “Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de

recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções”, disse.

Recorde-se que para assegurar a neutralidade financeira do fim dos CAE, o Estado português, com a concordância da Comissão Europeia, aprovou os CMEC, que estabeleceram um pagamento adicional à receita que as centrais da EDP viessem a conseguir no mercado.

No mesmo ano de 2012 foi entregue uma queixa anónima no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) e António Mexia chegou a deixar no ar a hipótese de as duas queixas terem a mesma origem.

Ao Observador Pedro Sampaio Nunes disse que não teve envolvido na denúncia anónima que esteve por trás das buscas à EDP e à REN (Redes Energéticas Nacionais).