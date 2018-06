Sampaio Nunes defende que EDP devia devolver 3.000 milhões dos CMEC

O especialista em energia Pedro Sampaio Nunes defendeu hoje na comissão de inquérito que a EDP deve devolver 3.000 milhões de euros que recebeu por via dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC) desde 2007.

Em audição na comissão de inquérito às rendas excessivas da energia, Pedro Sampaio Nunes considerou um “escândalo” que a EDP, “com lucros fenomenais, receba por cima ajudas de Estado, a criar uma dívida tarifária aos consumidores”.

De acordo com as contas do antigo diretor da Comissão Europeia para a Energia, que em Bruxelas esteve envolvido na legislação para a liberalização do mercado da energia, “a EDP apresentou todos os anos um lucro na ordem dos 1.000 milhões de euros”, sendo “cerca de um terço a título de CMEC”.