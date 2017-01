Sampaio da Nóvoa: Marcelo revitalizou a “função presidencial”

António Sampaio da Nóvoa enalteceu as qualidades de Marcelo Rebelo de Sousa, definindo-o como um chefe do Estado “presente e próximo” dos cidadãos.

“Devemos estar agradecidos ao atual Presidente da República que, em pouco tempo, conseguiu revitalizar a função presidencial, devolvendo-lhe a sua importância, sobretudo na relação com os cidadãos”, explicou, afirmando a necessidade de “nunca” se confundir “a sua intervenção com funções governativas”.

Segundo Sampaio da Nóvoa, “o Presidente deve reservar para si a última palavra, sem se imiscuir em todos os casos e situações do dia-a-dia”, acrescentando que a “reserva da palavra” garante a “legitimidade para na altura certa encontrar alternativas e soluções”.

“Passou um ano sobre as presidenciais. Mas agora há novas eleições. Podemos, e devemos, renovar o nosso compromisso com a democracia, mobilizando-nos nas próximas eleições autárquicas. É no poder local, no governo das cidades, na proximidade de decisão, que se joga grande parte do nosso futuro”, continuou.