Salvini na Líbia para negociar acordo para conter imigração

Matteo Salvini esteve esta segunda-feira na Líbia com primeiro-ministro Fayez Al Sarraj para renegociar os acordos alcançados pelo seu antecessor na pasta do Interior, Marco Minniti, e convencer as forças de Trípoli a contribuírem para aliviar a pressão sobre as autoridades marítimas italianas – e sobre o próprio país – que têm sido, ao nível da Europa, as que mais se têm confrontado com o problema da imigração.

O líder da Liga propõe criar centros de acolhimento nas fronteiras do sul da Líbia, em alternativa à proposta de alguns países europeus, como a França, de criação deste tipo de centros em Itália – à luz do que se passa há já vários anos na Grécia.

A Guarda Costeira italiana enviou este sábado uma declaração aos barcos das ONG’s que operam no Mediterrâneo a avisar que não mais assumirão a coordenação dos resgates dos navios que estão próximos da Líbia.