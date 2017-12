Salvador e Luísa Sobral são figuras do ano para imprensa estrangeira em Portugal

Os músicos Salvador e Luísa Sobral foram escolhidos pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) como as personalidades do ano, anunciou aquela entidade, por terem recolocado a “qualidade e o sentimento” na música popular.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, depois de as escolhas terem sido anunciadas na festa de Natal da imprensa estrangeira em Portugal, a AIEP realça que o prémio Martha de la Cal foi atribuído aos irmãos Salvador e Luísa Sobral “pelo que fizeram ao recolocar a qualidade e o sentimento como fundamentos para a música popular, ultrapassando a musicalidade fácil e insossa normalmente associada à pop”.

“Num ano em que Portugal conseguiu ocupar um lugar no mundo pelas notícias positivas – com a saída do défice excessivo, com a presença de portugueses no mais alto lugar das Nações Unidas e na direção do Eurogrupo, com a coragem dos bombeiros que lutaram contra as chamas em duas tragédias, houve, na opinião da imprensa estrangeira em Portugal duas pessoas que se destacaram”, sublinhou a associação fundada em 1978, referindo-se aos dois irmãos que deram a Portugal a primeira vitória na história da Eurovisão.