Saltos de Ronaldo inspiram coreografias a partir de música ‘afro-beat’

Os saltos de Ronaldo, quando este marca um golo, estão a inspirar coreografias a partir de uma música afro-beat que depois têm sido partilhadas através da internet.

As coreografias repetem um vídeo do músico do Congo DJ Flex repetindo a expressão “Quand Cristiano Ronaldo marque le but il saute comment?” [“Quando Cristiano Ronaldo marca um golo como é que ele salta?”]. Essas danças são depois publicadas nas contas youtube, facebook, twitter e instagram de Niggaz With Enjaillement, um grupo francês com centenas de clips de músicas e danças ‘afro-beat’.

O “CR7 Afro-Challenge” teve mais de 435 mil visualizações no youtube e há várias pessoas a imitarem ou a criarem coreografias para responder, a dançar, como é que Ronaldo salta quando acerta na baliza.