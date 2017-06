O salário horário ajustado à inflação do trabalhador mediano dos Estados Unidos está mais ou menos estagnado desde os anos 70. As remunerações começaram a recuar no início dos anos 80, e só recuperaram algum do terreno perdido durante o boom da década de 90. Ainda assim, o crescimento foi tímido: só em 2017 é que os salários ajustados à inflação atingiram o nível do período Carter.