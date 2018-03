Nas profissões por conta de outrem, os cargos de direção e as funções públicas são as mais bem remuneradas do país, com o vencimento médio líquido a fixar-se em 1.522 euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Os profissionais de baixas qualificações e os trabalhadores na agricultura e nas pescas são os que registam os vencimentos mais baixos.