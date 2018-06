Salários dos professores vão custar 107 milhões aos cofres do estado em 2019

Em 2019 as progressões das carreiras dos professores vão triplicar os custos salariais dos docentes em comparação com 2018, para um valor na ordem dos 107 milhões de euros, notícia o Diário de Notícias (DN) na tarde desta terça-feira. Os mais de cem milhões de euros não contemplam o descongelamento das carreiras dos docentes reivindicados pelas plataformas sindicais, num total de nove anos, quatro meses e dois dias.

Este aumento da despesa deve-se ainda “a dois efeitos”, lê-se no diário. “Por um lado, em 2019, os professores que progrediram ao longo do ano de 2018 receberão 14 salários em 2019 e, por outro, os acréscimos de 2018 que estavam a ser pagos com um faseamento médio de 33,33% em 2018 passam para 68,75% em 2019.”

A publicação explica ainda que os 107 milhões de euros em salários dos professores “incluem vencimentos e contribuições para a taxa social única” e foram projetados tendo em conta um universo de cem mil professores inscritos no quadro no ano letivo 2016/2017 e representam cerca de um quinto do custo total das progressões das carreiras na função pública.