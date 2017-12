Salário mínimo vai aumentar 20% até 2020. Como é a Concertação Social mesmo aqui ao lado

Em Espanha, Governo e parceiro sociais já fecharam o acordo de Concertação Social e foi definido que o salário mínimo irá chegar aos 850 euros mensais em 2020, o que implica uma evolução deste ordenado (atualmente nos 707 euros/mês) de referência de 20% em três anos.

A ministra do Emprego do Governo espanhol anunciou hoje que já está praticamente definido um acordo com os sindicatos e com as associações patronais para que os trabalhadores em Espanha recebam, em 2020, o ordenado de 850 euros.

“De momento, calculámos uma subida de 4% para 2018, com o qual chegaríamos a 10.400 euros por ano. Vamos propor também subidas importantes para 2019 e 2020. Terá que ser compatível com a estratégia de crescimento e criando pelo menos 450 mil postos de trabalho”, anunciou o presidente do Governo, Mariano Rajoy, em entrevista.