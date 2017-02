Salário mínimo: Governo mantém meta de 600 euros nesta legislatura

O salário mínimo nacional (SMN) vai chegar aos 600 euros nesta legislatura, confirmou hoje a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, aos jornalistas, em reação à entrevista do secretário-geral da UGT à Rádio Renascença, Carlos Silva, que não dava como adquirido um novo aumento do SMN em 2018.

“Relativamente às declarações do senhor secretário-geral da UGT ele tem direito a pensar o que quer, com toda a liberdade que felizmente gozamos todos em Portugal. O compromisso do Governo está no programa do Governo e é de que o salário mínimo deverá chegar aos 600 euros durante esta legislatura de forma faseada”, assegurou a ministra da Presidência.