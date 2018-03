Salário é critério mais importante numa decisão de emprego

O salário e benefícios continuam a ser o critério mais importante numa decisão de emprego (66%), mas de acordo com a Randstad este é um fator “higiénico” na relação laboral e não um elemento diferenciador na proposta de valor do empregador (EVP – employer value proposition).

A ganhar cada vez mais destaque numa decisão de emprego está o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, em detrimento da estabilidade de carreira, que até agora era o fator principal. A alteração de posições entre estes dois critérios é uma das novidades do Randstad Employer Brand Research 2018 face às edições anteriores. Com efeito, segundo o estudo, 53% dos inquiridos elegem como fator primordial o equilíbrio entre a vida pessoal profissional. Só depois surge a estabilidade de carreira (52%).

Outra novidade na edição de 2018 do estudo diz respeito à valorização da progressão de carreira (51%) face ao ambiente de trabalho (49%), um dos fatores em evidência em 2017.

Uma análise mais fina focada no perfil sociodemográfico dos inquiridos revela diferentes abordagens consoante o género, a idade e as habilitações literárias. A maioria dos homens (66%) considera o salário e os benefícios mais importantes, enquanto as mulheres (57%) valorizam mais do que os homens um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ao nível de grupos etários, a geração dos 18 aos 24 anos destaca as oportunidades progressão de carreira (57%) face a outros atributos; os inquiridos entre os 25 e os 44 anos apontam o salário e benefícios como fator mais importante (69%) e a geração entre os 45 e 64 anos é a que dá maior importância à saúde financeira (42%).

Assumindo como critério de análise as habilitações literárias, constata-se que os inquiridos com formação superior dão maior importância ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (57%), em detrimento da segurança profissional que está em destaque nos perfis com menor grau de formação.

“Estas assimetrias conseguem ser compreendidas quando ligadas à nossa conjuntura. No ano passado a segurança profissional já era um atributo com enorme relevância, mas acreditamos que o aumento da confiança, assim como a descida da taxa de desemprego, estão a trazer novos fatores de atratividade para cima da mesa”, explica José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal.