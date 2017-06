Salário dos novos contratos ronda os 688 euros por mês

Um estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra analisou os dados do Fundo de Compensação do Trabalho e concluiu que a retribuição média nos contratos assinados desde outubro, e que ainda estão em vigor, é de 688 euros brutos por mês, avança o Jornal de Negócios. Um valor que ainda se torna mais baixo se falarmos em contratos precários.

Alguns dos sectores que oferecem salários mais baixos são a restauração, alojamento, agricultura, caça, pesca e serviços de apoio às empresas, que incluem o trabalho temporário. A análise foi feita tendo em conta contratos de trabalho assinados desde Outubro de 2013 até 15 de maio, e que totalizam 1,1 milhões de contratos.

A análise avança que os precários portugueses recebem em média menos 74% do que os trabalhadores que têm contratos com vínculo estável.