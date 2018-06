Salário do Bastonário dos Advogados é maior que o da Procuradora

O bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo tem um salário em 13 mil euros superior ao da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, quando seria suposto ambos receberem o mesmo, segundo noticia o Jornal de Notícias. Confrontado pelo diário sobre a situação, o bastonário admite vir a devolver o valor, caso se confirme.

Guilherme Figueiredo recebeu, no ano passado, um total de 119.252 euros, enquanto Joana Marques Vidal ganhou 107.556 euros ao longo de 2018. A diferença foi, assim, de 11.695 euros. Este ano, o bastonário irá receber 122.230 euros e a procuradora 109.417 euros, fazendo subir a diferença para 12.813 euros.

Contactado pelo Jornal de Notícias, o bastonário da Ordem dos Advogados garantiu que a remuneração é justificada pela necessidade de fazer “face às despesas com a renda da habitação em Lisboa, para onde se teve de mudar”, acrescentando que “faz questão de suportar as despesas com as deslocações entre o Porto, onde o seu agregado familiar está domiciliado, e Lisboa”.