Saiba qual é a melhor altura para encontrar emprego

Com o inicio do verão, o mercado de trabalho reduz actividade e muitas empresas fecham parcialmente durante várias semanas. Se está desempregado ou deseja trocar de emprego esta é uma boa altura para encontrar trabalho.

Há que estar sempre atento a possíveis oportunidades de trabalho mas também é importante saber qual é a melhor altura para procurar, no sentido de optimizar esforços e ter mais possibilidades de sucesso.

Segundo a ‘Page Personnel’, especialista no recrutamento e selecção de quadros, a melhor altura para procurar trabalho é depois do Verão, mais precisamente entre Outubro e Novembro.

Também se podem aproveitar os meses entre Maio e Julho, antes de as empresas encerraram para férias, normalmente no mês de Agosto, explicou a empresa de trabalho temporário.

É que as empresas aproveitam os meses que antecedem as férias de Verão e de Inverno para consolidarem a sua estrutura e assim enfrentarem as épocas de mais trabalho com a equipa completa e integrada.

Conselhos para optimizar a procura de emprego:

Currículum vitae: é a carta de apresentação na hora de procurar trabalho. A sua redacção deve incluir obrigatoriamente os dados pessoais, formação e experiência profissional. É importante destacar tudo o que o possa diferenciar dos restantes candidatos como idiomas, conhecimentos informáticos ou outros talentos, bem como outras experiências de trabalho

Procura selectiva: é importante que não se inscreva indiscriminadamente em todas as ofertas de trabalho, há que saber filtrar em função de interesses e capacidades.

Preparação: há que chegar à entrevista confiante e preparado para qualquer tipo de pergunta. Para isso é necessário que se informe sobre a empresa e o tipo de cargo que lhe estão a oferecer.