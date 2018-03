Saiba quais são os dez países menos arriscados para investir

Com os bancos centrais a aumentarem a liquidez disponível do mercado, a inflação a não se mostrar problemática nos países desenvolvidos e o comércio global ainda a passar imune a quaisquer problemas, o risco global mantinha-se reduzido no final do ano passado, de acordo com uma análise do EuroMoney. As conclusões do site de informação financeira destacam a estabilidade do norte da Europa.

O EuroMoney avaliou a estabilidade política e económica e determinou os 10 países menos arriscados para investir:

Singapura Noruega Suíça Dinamarca Suécia Luxemburgo Holanda Finlândia Canadá Austrália

O ranking trimestral é composto com base na opinião ponderada de 400 especialistas (maioritariamente economistas) sobre três aspetos qualitativos – risco político, performance económica e avaliação estrutural -, bem como critérios quantitativos – dívida, rating e acesso a financiamento bancário ou mercados de capitais.