Saiba quais são as melhores companhias áreas do mundo (e aquelas que deve evitar)

A aplicação AirHelp, que defende os interesses dos passageiros, em termos jurídicos, no caso de terem alguma má experiência como voo cancelado, atrasado ou bagagem perdida, elaborou um novo relatório com a avaliação das melhores e piores companhias áreas.

O estudo AirHelp Score 2018 utiliza dados estatísticos do primeiro trimestre deste ano para classificar 72 companhias internacionais. Na avaliação às companhias aéreas são tidos em conta três fatores: cumprimento de prazos, qualidade do serviço e a forma como as companhias aéreas lidam com as reclamações dos clientes.

A lista contém várias surpresas. A transportadora espanhola Iberia, que foi uma das companhias melhor classificadas pela FlightStats no ano passado, aparece na lista com uma das piores companhias do mundo. Já as companhias aéreas de baixo custo, embora tenham registado uma fraca performance, conseguiram superar algumas das companhias de gama alta.

