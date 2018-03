Saiba porque é que a hora vai mudar no domingo

Este domingo o horário muda para o fuso de verão. Quando o relógio marcar 1h da manhã, passam a ser 2h da manhã em Portugal continental e na Madeira.

Nos Açores a mudança é feita à meia noite, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, a entidade nacional competente para o efeito.

Um ajustamento convencionado pela União Europeia com o propósito de contribuir para a redução do consumo global de energia, pois acerta o início do período laboral com as horas de luz.