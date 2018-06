Saiba para quem vai o dinheiro da sua apólice de seguro

O preço da sua apólice do seu seguro automóvel, multirriscos ou de acidentes de trabalho inclui o pagamento da transferência de risco para a seguradora por eventuais sinistros; os custos de aquisição (comissão do mediador, por exemplo), de gestão e de cobrança e os custos da emissão da apólice ou da ata com as alterações realizadas a posteriori.

A estes custos podem somar-se outros. Algumas seguradoras juntam à fatura os custos de fracionamento do prémio, que variam consoante a companhia e a forma de pagamento que escolheu (mensal, trimestral, semestral ou anual). Depois disso, juntam-se as cargas fiscais e parafiscais, que são cobradas por todas as companhias.

As principais beneficiárias das taxas cobradas pelas seguradoras são o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Fundo de Garantia Automóvel, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e o Estado, através do Imposto de Selo.