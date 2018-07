Saiba como encontrar os melhores descontos e promoções

Os vales de desconto são cada vez mais utilizados pelos consumidores portugueses. A comodidade da impressão de um simples cupão, ou até mesmo por um vale de desconto no ato da compra apresentado no smartphone, faz com que seja possível poupar de forma significativa.

E para encontrar estes vales existem sítios específicos onde deve procurar. Desde logo os sites oficiais das marcas, onde através da sua página oferecem vales de desconto em produtos sinalizados, como são os casos do Continente e Nestlé.

Os sites, plataformas online e blogues são também locais propícios para encontrar os ‘papelinhos da sorte’. Três exemplos são o “Tuga Passatempos” que permite participar em concursos e ganhar produtos grátis. Para isso basta ir a ‘Vales de Desconto’ para encontrar uma lista de vales que pode imprimir e utilizar nas suas compras.