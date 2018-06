Saiba como apagar os seus dados antes de vender dispositivos

Os nossos computadores, tablets e smartphones são autênticos armazéns de dados privados, como as nossas fotografias, documentos, passwords e outros, razão pelo qual deve ter o máximo cuidado sempre que desejar enviar o seu dispositivo para a reciclagem, lixo ou caso o tenha vendido ou pretenda oferecer a algum amigo ou conhecido. Se não tiver cuidado, acredite que os seus conteúdos poderão vir a cair nas mãos erradas.

Muitas vezes, enviar os ficheiros para reciclagem (no caso dos PC e tablets com Windows) é insuficiente para ver-se livre deles, uma vez que estes podem ser facilmente recuperados pelos criminosos mais habilidosos. Uma vez que não temos a Montanha da Perdição (ou Orodruin, Vulcão do Senhor dos Anéis) para desfazer os seus dados de forma segura e permanente, siga as nossas dicas para garantir total segurança da sua privacidade.

1 – Salve os ficheiros que pretende guardar

Antes de eliminar os ficheiros, verifique se não possui conteúdos que deseja salvar. Caso tenha, recomendamos que salve esses ficheiros para um disco externo, ou num dos diversos serviços de armazenamento na Cloud, como o Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Copie os ficheiros que deverão estar guardados nos Meus Documentos, Imagens, Música e Vídeo. Não se esqueça que deverão existir ficheiros importantes em pastas como as Transferências e o Ambiente de Trabalho. Repita este processo nas diversas contas de utilizador que existam na sua máquina. Num dispositivo Android (tablet ou smartphone) aceda às definições e ao menu de Cópia de segurança e reposição, verificando de seguida se a função de ‘Fazer cópia de segurança dos dados” está activa. Para salvar as fotos, abra a aplicação Google Fotos, e aceda ao menu (ícone das três barras horizontais no canto superior esquerdo), e vá às definições. Aqui aceda ao menu ‘Criar cópia de segurança e sincronizar’ para garantir que a aplicação salva todos os seus conteúdos. Se usar um dispositivo iOS, aceda às Definições, iCloud, Cópia de segurança e active as cópias de segurança para a iCloud. Tenha atenção que o serviço da Cloud da Apple apenas oferece 5GB de espaço gratuito, sendo recomendável, caso tenha mais dados para guardar, ligar o seu iPhone, iPod ou iPad a um PC, e usar o iTunes para efectuar a cópia de segurança.

2 – Limpe o Windows XP, Vista ou 7

Nas versões anteriores ao Windows 8, não existia uma ferramenta integrada para permitir um restauro de fábrica do equipamento, como forma rápida e eficaz de eliminar todos os ficheiros e deixar o aparelho como se tivesse sido comprado novo. Para tal deverá usar o DVD ou a partição de restauro do sistema, bem como a chave de instalação, habitualmente colada nas traseiras, lateral, no transformador ou na caixa do equipamento. Se não tiver, poderá usar ferramentas como o Belarc Advisor (belarc.com/free_download) que irá identificar qual a chave de instalação do seu sistema operativo. Para eliminar definitivamente os seus ficheiros, sem possibilidade de recuperação, deverá usar aplicações como o Darik Boot And Nuke (DBAN), disponível em dban.org. A ferramenta está disponível como imagem ISO, pelo que terá que criar um CD de arranque ou uma pen USB com essa ferramenta. Assim que concluir o processo de criação do disco de arranque, reinicie o PC e escolha a opção de arranque para o disco (ou pen USB). Assim que a aplicação abrir, onde aparecerá um ecrã azul, carregue em Enter e certifique-se que a partição que deseja eliminar é a partição seleccionada (use as teclas J e K para navegar),clique na barra de espaços, e de seguida na tecla F10. Assim que o processo terminar, coloque o disco de instalação do Windows e reinicie o computador, de forma a poder instalar o seu Windows de origem.

3 – Limpe o seu PC com Windows 8 ou 10

Se tiver uma versão mais recente do Windows no seu computador, como o Windows 8, 8.1 e 10, então terá acesso a uma ferramenta simples para restauro de fábrica do seu PC, que elimina todos os ficheiros existentes no mesmo. Para tal aceda ao menu Iniciar, Definições, Actualizações e Segurança. Se usar o Windows 8, clique em ‘Iniciar’ na opção ‘Remova tudo e reinstale o Windows’. Deverá usar o disco de instalação do Windows 8 quando for pedido, para uma reinstalação limpa do sistema. Se usar o Windows 10, basta aceder ao menu de Restauro e clicar na opção Iniciar, e Remover Tudo na janela de opções. Em ambos os casos, todo o processo demorará algum tempo até estar concluído.

4 – Limpe o seu dispositivo iOS

Antes de iniciar a limpeza dos ficheiros do seu iPad ou iPhone, certifique-se que desactivou o seu login dos serviços Apple, para evitar alguns problemas que tendem a ocorrer. Para tal deverá aceder às definições, iCloud e desligar a função ‘Encontre o meu iPhone’.De seguida desactive o serviço iMessage, através do menu Mensagens nas definições. Por fim, desligue-se do iCloud, no menu iCloud nas definições. Esta última opção é extremamente importante, pois poderá, inadvertidamente, eliminar os conteúdos existentes na sua conta de iCloud. Após desligar-se destes serviços, poderá aceder ao menu das Definições, Geral, Restauro e ‘Elimine todosos seus conteúdos e definições’. Esta opção irá restaurar o seu dispositivo iOS para os padrões de fábrica. Não se esqueça de remover o seu cartão SIM, caso utilize um no dispositivo.

5 – Limpe o seu dispositivo Android

Apesar do restauro dos dispositivos Android ser muito simples de aceder e usar, este poderá não ser definitivo para algumas ferramentas de utilizadores mais habilidosos. Como tal, recomendamos que encripte os conteúdos do aparelho antes de iniciar o restauro. Para tal deverá garantir que o equipamento está sem cartões MicroSD e aceda ao menu de Definições, Segurança e Encriptação, optando pela função ‘Encriptar telefone’. Quando concluído o processo, regresse às Definições, e depois ao menu de Cópia de Segurança e Reposição. Escolha a última opção, de ‘Reposição de dados/fábrica’, escolhendo por fim a opção ‘Repor Telefone’. Não se esqueça de remover o seu cartão de dados SIM.

6 – E se o dispositivo estiver estragado?

Nestes casos em concreto, tudo depende do estado e do tipo de dano que o dispositivo possui. Se for possível aceder ao mesmo, e às definições, então à partida conseguirá realizar os processos descritos anteriormente, caso contrário, a forma mais fiável de garantir que os seus dados são realmente eliminados será enviando o dispositivo para reparação, e só posteriormente eliminar todos os seus dados. Esta situação poderá não se justificar, caso o valor de reparação seja muito elevado. Se o dispositivo não for para venda, poderá simplesmente divertir-se a usá-lo como alvo numa carreira de tiro, ou simplesmente manter o dispositivo. Se o dispositivo for um PC, então o ideal será remover o disco rígido ou SSD, ficando com o mesmo antes de entregar o computador.

7 – Elimine dados num SSD

Uma vez que os discos sólidos (SSD) não armazenam dados da mesma forma que um disco rígido tradicional, as ferramentas utilizadas pelos discos rígidos não são eficazes para este processo. Para tal deverá usar a ferramenta disponibilizada pelo fabricante do seu disco SSD (como o Secure Erase usado pela Samsung) ou usar aplicações específicas, como o Parted Magic (partedmagic.com), que têm um custo de nove dólares.