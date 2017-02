Nove países são exemplos de luta contra a corrupção, segundo o Fórum Económico Mundial

O Fórum Económico Mundial (World Economic Forum) divulgou um estudo sobre Crescimento e Desenvolvimento Inclusivo, onde foram analisadas 109 economias. No relatório são apontadas medidas-chave no área dos negócios e das instituições, para que os países possam ter um melhor funcionamento e aproveitamento de todas as entidades.

O estudo apela para que seja dada prioridade ao desenvolvimento em nações que lutam contra os elevados níveis de corrupção. Para isso, o relatório compilou uma lista de nove países que têm melhores índices de políticas anti-corrupção, classificados de 1 a 7 (sendo 1 o país com menor índice e 7 país com maior índice de anti-corrupção), como noticia o jornal espanhol Expansion.