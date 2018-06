Sai Matos Correia, entra Pais de Sousa. PSD muda coordenador do Conselho Estratégico

Poucas horas depois de abandonar o cargo de coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, José Matos Correia foi substituído por Luís Pais de Sousa, notícia o PSD em comunicado.

Pais de Sousa, além de advogado, tem no currículo as funções de deputado e de secretário de estado da administração interna, tendo ainda liderado a bancada parlamentar. De acordo com o comunicado do partido social democrata, Pais de Sousa irá agora liderar a secção de segurança interna e de Proteção Civil do CEN, juntamente com o porta-voz José Manuel Moura.

O deputado do PSD José Matos Correia demitiu-se do cargo de coordenador do Conselho Estratégico Nacional do partido, confirmou hoje o próprio à Lusa, salientando que a saída se deve a “razões de natureza pessoal e profissional”.